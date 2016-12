Palasyo: Tuition lang ang libre sa SUCs sugod sa 2017

MANILA, December 21 (PIA)–Gitataw sa Malakanyang nga tuition o matrikula lang ang libre sa mga state universities ug state colleges sa sunod tuig.

Matud pa ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, may pagabayran pa gihapong miscellaneous fees ang mga estudiyante sa ilang pag-enrol sa mga tunghaang pampubliko.

Pasabot pa ni Abella, ang kapin P8.3 bilyon nga alokasyon o dugang sa budget sa Commission on Higher Education (CHED) alang lamang sa matrikula.

Giingong ipatuman ang libreng tuition sa mga state universities and colleges (SUCs) sa tibuok nasod sa school year 2017.

“The appropriation will cover the tuition of over 1.4 million students of 114 SUCs in the country and students will, however, still have to pay miscellaneous and other fees,” matud pa ni Abella. (ecb/PIA7-Bohol)