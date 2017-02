Militar, gi-aghat ni Duterte sa pagtabang sa PDEA sa kampanya batok sa ilegal nga droga

MANILA, February 1 (PIA)–Gitun-an na sa Malakanyang ang pagmugna og special task force sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nga motabang sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa anti-illegal drugs campaign.

Human kini sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine National Police (PNP) nga ihunong na ang operasyon batok sa ilegal nga droga ug pagtutok sa internal cleansing batok sa mga police scalawags.

Sa pagpanumpa sa mga bag-ong na-promote nga military generals ug flag officers kagahapon sa Malakanyang nga gipangunahan ni Presidente Rodrigo Duterte, gipalutaw niini ang kamahinungdanon sa papel sa militar sa kalamboan sa nasod sa pagseguro sa kalinaw ug seguridad.

Sa maong oath-taking rites sa Malakanyang, gisukot sa Presidente ang mga bag-ong opisyal sa militar sa pagbantay sa kaayohan sa nasod ug sa pagtabang sa pag-implementar sa reporma sa gobyerno.

“As we endeavor to carry out reforms in all government agencies, I wish that you remain to be the kind of officers who put the welfare of the organization, the nation, and its people above your personal considerations,” matud pa ni Duterte.

Gibalik usab sa Presidente ang iyang panawagan sa militar sa pagpabiling loyal sa bandila ug sa konstitusyon.

Una nang miingon ang Presidente nga iya usab tahasan ang mga sundalo aron arestuhon ang mga badlongon nga polis. (ecb/PIA7-Bohol)