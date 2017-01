Japan ug Ph, milagda og pipila ka kasabotan aron mapausbaw ang bilateral ties niini   

MANILA, January 13 (PIA)–Gisaksihan nila Presidente Rodrigo Duterte ug Japanese Prime Minister Shinzo Abe kagahapon ang paglagda sa pipila ka kasabotan nga nagtinguhang mapausbaw ang kooperasyon tali sa duha ka nasod.

Una na niini ang tabang sa Japan nga mga high-speed boats ug uban pang ekipo sa counter terrorism alang sa Philippine Coast Guard nga nagkantidad og 600 milyon yen.

Usa ka Memorandum of Cooperation ang gilagdaan usab alang sa low carbon growth partnership joint crediting mechanism. Kini naglambigit sa pagmugna og joint committee aron pag-establisar sa basehanan diin ang Pilipinas ug Japan mag-promot sa investments ug ang gamit sa teknolohiya, product systems services ug imprastraktura aron makab-ot ang low carbon growth sa Pilipinas.



Gilagdaan usab ang Memorandum of Cooperation tali sa Philippine Coast Guard ug Japanese Coast Guard nga tinguhang pamalambo pa ang maritime cooperation aron pag-promot sa maritime safety, security ug marine environment protection.

Ang Philippine Communications Operations Office ug Ministry of Internal Affairs and Communication of the Government of Japan nagbayloay usab og Memorandum of Cooperation alang sa proof of concept ug testing sa road traffic information system pinaagi sa data broadcasting.



Gisaksihan usab sa duha ka lider ang pagbayloay og loan agreement alang sa Harnessing Agribusiness Opportunities through Robust and Vibrant Entrepreneurship Supportive of Peaceful Transformation.

Kining inisyatiba, 5 ka tuig nga proyekto sa Landbank of the Philippines, ang financial intermediary sa HARVEST nga magpondo sa eligible investments sa agribusiness enterprises farmers’ organizations. Gisalmotan kini sa Presidente sa Landbank ug sa chief representative sa Japan International Cooperation Agency (JICA).

Sa state banquet nga gi-andam ni Presidente Duterte, gipahayag ni Prime Minister Abe nga gikonsiderar niya ang Pilipinas isip usa ka pamilya ug dili lamang amigo o kaalyadong nasod. (ecb/PIA7-Bohol)