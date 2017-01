Implementasyon sa RH Law, gilagdaan na ni Duterte

MANILA, January 12 (PIA)–Gitakdang magpahigayon ang Malakanyang og full-implementation sa Reproductive Health Program taliwala sa pipila ka grupo nga supak niini.

Sa press briefing sa Malakanyang, gibutyag ni National Economic and Development Authority (NEDA) Kalihim Ernesto Pernia nga nalagdaan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Executive Order (EO) 12 aron ipatuman ang Reproductive Health (RH) Law.

Gitawag ang maong EO nga “Attaining and Sustaining Zero Unmet Need for Modern Family Planning Through the Strict Implementation of the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act, Providing Funds Therefor and for Other Purposes.”

Matud pa ni Pernia, pila ka tuig nang na-pending ang maong balaod tungod sa temporary restraining order (TRO) nga gipagawas sa Korte Suprema human gi-kuwestiyon kini sa pipila ka grupo.

Gitumbok ni Pernia nga ang RH Law dili anti-life apan pro-women kini tungod kay maatiman ang panglawas sa mga inahan ug makuhaan ang gidaghanon sa teenage pregnancies.

Gawas niini, gipasabot usab sa Kalihim nga sukwahi sa gi-alegar, dili kini anti-poor tungod kay kun gamay na lamang ang mga anak, dili na makasinati og kalisod ang usa ka pamilya.

Ubos sa maong EO, gimando na ni Presidente Duterte sa mga ahensya sa gobyerno nga siguradohon ang “free access” sa mga contraceptive alang sa unom ka milyong kababayen-an nga walay katakos nga makapalit ninii.

Sa 6 ka milyong kababayen-an nga may panginahanglan alang sa modern family planning, 2 ka milyon niini ang kabos ug target nga mahatagan og access sa tuig 2018.

Matud pa ni Pernia nga target sa gobyerno nga i-ubos ang poverty rate sa 14 o 13 porsiyento sa pagtapos sa termino ni Presidente Duterte gikan sa 21.6 porsiyento niadtong 2015. (ecb/PIA7-Bohol)