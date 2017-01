Gobyerno ug NDF, milagna og joint monitoring committee guidelines

MANILA, January 23 (PIA)–Milagda ang gobyerno sa Pilipinas ug National Democratic Front of the Philippines (NDFP) og usa ka supplemental guidelines alang sa operasyon sa joint monitoring committee (JMC) ubos sa Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Laws (CARHRHIL).

Pinaagi sa full operation sa JMC, ma-imbestigahan na ang mga natahong pagpanglapas sa tawhanong katungod sa pwersa sa gobyerno o bisan sa pwersa sa komunistang grupo sa usa ka independent body nga gilangkoban sa mga tinugyana sa gobyerno ug NDFP.

Ang maong supplemental guidelines nga nakabase sa JMC framework nga nasabotan niadtong tuig 1998 gilagdaan sa ikatulong round sa peace negotiations tali sa gobyerno sa Pilipinas ug NDFP sa Holiday Inn Rome – Eur Parco de Medicin sa Italy.

Matud pa ni Department of Labor and Employment (DOLE) Kalihim Silvestre Bello III, sa pagsilbing peace panel chairman sa gobyerno sa Pilipinas, mahimong dali na lang ang full operation sa JMC kauban ang maong supplemental guidelines ubos sa atong legal regime nga maoy nagpasiugda sa tawhanong katungod ug international humanitarian laws, sama sa balaod batok sa enforced disappearance, anti-torture act, international humanitarian laws, Human Security Act, writ of amparo, writ of kalikasan ug uban pa.

Miingon usab si NDFP peace panel chairman Fidel Agcaoili nga ang maong paglagda sa duha ka panig nagpakita lamang og pasalig sa Duterte administration sa pagmugna og usa ka peace agreement sa maong walhong grupo. (ecb/PIA7-Bohol)