Duterte, mi-awhag sa mga bag-ong appointees sa pag-alagad nga may integridad ug dedikasyon

MANILA, January 10 (PIA)–Gipangunahan ni Presidente Rodrigo Duterte kagahapon ang oathtaking sa mga bag-ong appointed government officials sa Malakanyang diin gi-awhag niya sila sa pag-alagad sa katawhan nga may integridad ug dedikasyon.

Gipahalipayan ni Duterte ang 200 ka mga bag-ong appointees sa nagkalain-laing pwesto sa gobyerno nga nanumpa sa pangatungdanan ilabi na kadtong nibalik sa pag-alagad sa gobyerno.

Gihagit niya ang mga bag-ong opisyal nga tarongon ang ilang trabaho tungod kay dili tanan ang mahatagan og kahigayonan sa pag-alagad sa gobyerno.

“Six years from now, I do not think that you’d be in a position to work some more. So this is the last call para may magawa tayo sa kababayan natin. Just give it to them,” matud pa sa Presidente sa iyang mensahe human sa oathtaking ceremony.

“It’s your last call to serve your nation and because I am pleading to you and I hope that we can work together, trust each other and I said give it to the people this time,” dugang pa niini.

Hugot ang gihimong pasidaan ni Duterte kanila sa paglikay gayud nga malambigit sa korapsiyon ug misaad usab nga iyang batokan ang red tape sa burukrasya.

Subling gitataw ni Duterte nga i-agi gayud sa saktong proseso ang mga transaksiyon sa gobyerno dungan sa pasidaan nga dili niya gusto mga adunay mag-lobby sa iyang buhatan nga pipila ka mga negosyanteng mohangyo og kontrata sa gobyerno.

Apil sa mga nanumpa sa Presidente sila Mocha Uson isip miyembro sa board sa Movie Television Review and Classification Board (MTRCB), ang aktor nga si Ceasr Montano isip Chief Operating Officer sa Tourism Promotions Board, Terry Ridon isip Chairperson sa Commission on Urban Poor ug kanhi General Reynaldo Berroya isip Light Rail Transit Administrator. (ecb/PIA7-Bohol)