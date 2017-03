ASEAN tungo sa sama-sama at makabagong pagsulong

Pagdaraos ng ASEAN Economic Ministers Meeting, kasado na

MAKATI—Determinado at handang isulong ng Department of Trade and Industry (DTI) angtrade agenda ng Pilipinas sa gaganaping ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) Retreat and Related Meetings sa 8-9 Marso 2017.

Ito ang paunang pagpupulong ng mga trade minister o mga kalihim ng komersyo ng 10 ASEAN Member States (AMS) bago ang isa pang pagpupulong sa Setyembre.

Bilang punong ahensya ng ASEAN Economic Community (AEC) pillar, itataguyod ng DTI ang isa sa mga tema ng ASEAN tungkol sa “sama-sama at makabagong pagsulong.” Ang dalawang iba pang pillars ay tumutugon sa usaping pang-seguridad at pang-kultura.

Pagpapataas ng kalakalan at pamumuhunan, pagsali sa micro, small and medium enterprises(MSMEs) sa pandaigdigang halagahan o global value chain at pagsusulong ng innovation o mga makabagong pamamaraan upang mapataas ang kalidad ng ekonomiya ang mga tinuturing hakbang ng pamahalaan upang maisakatuparan ang nasabing tema.

“Nakaayon sa hangarin ng DTI na magtaguyod ng trabaho at negosyo ang interes na isusulong ng Pilipinas sa pagpupulong na ito,” lahad ng kalihim ng DTI Ramon Lopez na siyang ring uupong tagapangulo ng AEM Retreat and Related Meetings.

Sinabi naman ng kalihim na patas ang magiging daloy ng AEM chairmanship ng Pilipinas, kung saan kikilalanin ang mga interes na isusulong ng siyam na iba pang bayan.

Layunin ng pagpupulong na patatagin ang mga ugnayan sa pagitan ng mga AMS upang mapalawig pa ang kaalaman tungkol sa epektibong paggamit ng mga kasunduang pangkalakal o trade agreements, mga probisyon sa pamumuhunan at iba pang benepisyong kalakip ng pagiging miyembro ng ASEAN.

Panawagan ni Sec. Lopez, kailangang maunawaan at maramdaman ng mga ASEAN national, kabilang na ang mga Pilipino, ang mga ganansyang maaaring maiambag ng ASEAN sa pang-araw-araw nilang karanasan bilang miyembro ng organisasyon.

Dagdag pa ng kalihim, pagkakataon din ang pagpupulong upang mapalalim ang kamulatan tungkol sa ASEAN at maitampok ang natatamong pag-unlad ng ekonomiya ng bansa sa ilalim ng administrayon ng Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon sa kalihim, upang maisulong ang kalakalan at pamumuhunan, kailangan ang angkop na polisiya at klimang pang-negosyo, kasabay ng mga programang magpapalakas ng kakayahan ng iba’t ibang negosyo upang lumawak at umunlad.

Para sa sektor ng MSME, ipagpapatuloy ng DTI ang layunin nitong magtalaga ng kapaligirang angkop para matulungan at maihanda ang maliliit na negosyante sa pagsali nito sa pandaigdigang merkado, sa pamamagitan ng e-commerce at iba pang polisiyang magpapadali sa proseso ng pagnenegosyo at magbibigay ng karapat-dapat na pagsasanay o business training.

Pag-uusapan din sa AEM ang digital technology bilang susi upang paigtingin ang kalakalan sa bawat bansa at makapagbigay ng makabagong paraan upang patakbuhin ang negosyo.

“Layunin nating makalap at mapakilos ang publiko at pribadong sektor upang tulungan ang mga taong maramdaman ang mga oportunidad na ibibigay ng AEC,” dagdag ni Sec. Lopez. ###