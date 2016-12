2017 National Budget pirmado na ni Duterte

MANILA, December 23 (PIA)–Gilagdaan na kagahapon ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 10924 o ang General Appropriations Act nga nagkantidad og P3.35 trilyon.

Sama sa nahisulod sa atong Batakang Balaod, makakuha ang Department of Education (DepEd) sa pinakadakong pondo nga nagkantidad og P544.1 bilyon.

Sa iyang pahayag human gilagdaan ang 2017 National Budget, miingon ang Presidente nga makonsiderar nga “golden age of infrastructure” ang sunod tuig diin naggahin ang administrasyon og P454.7 bilyon nga pondo alang sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Daghan usab og mga proyekto ang gobyerno aron makuhaan ang gibug-aton sa dagan sa trapiko mao nga naggahin kini og P53.3 bilyon nga budget alang sa Department of Transportation (DOTr).

Dako usab ang gigahing pondo alang sa mga State Universities and Colleges nga mokabat sa P58.7 bilyon samtang P18.7 bilyon usab ang alang sa Commission on Higher Education (CHED).

Giseguro usab sa Presidente nga padayon ang kampanya sa gobyerno batok sa ilegal nga droga mao nga gipasakaan ang pondo sa Department of Interior and Local Government (DILG) sa P148 bilyon.

Ang Department of National Defense (DND) usab adunay pondo sa 2017 nga mokabat sa P137 bilyon.

Gibalik usab sa gobyerno ang health care program sa mga kalongsoran mao nga adunay budget ang Department of Health (DOH) nga mokabat sa P96 bilyon.

Aron mas maalagaran ang mas daghang kabos nga Pinoy, naggahin ang gobyerno og P53.2 bilyon alang sa Philhealth.

Giseguro usab sa Presidente nga magsilbing pro-people, pro-investment, pro-growth ug pro-development ang pondo sa iyang administrasyon alang sa 2017. (ecb/PIA7-Bohol)